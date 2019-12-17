Гонщика MotoGP дисквалифицировали за допинг
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Как сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации (FIM), в допинг-пробе 30-летнего гонщика, взятой во время Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболических стероидов.
Отмечается, что нынешнее отстранение, вступившее в силу 17 декабря, является временной мерой до вынесения окончательного решения по делу, а также что у итальянца есть право запросить вскрытие пробы Б.
Янноне выступает в MotoGP c 2013 года. В его активе одна победа — на Гран-при Австрии 2016 года, которую он одержал, выступая за заводскую команду Ducati. Он поднимался на подиум 11 раз в составе Ducati, ещё четыре — выступая за Suzuki.
Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году, несмотря на решение WADA.