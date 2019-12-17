Гонщика MotoGP дисквалифицировали за допинг

Короткая ссылка
Итальянский мотогонщик Андреа Янноне, выступавший в MotoGP в сезоне 2019 года за итальянскую команду Aprilia, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Гонщика MotoGP дисквалифицировали за допинг
  • © Vincent Guignet via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации (FIM), в допинг-пробе 30-летнего гонщика, взятой во время Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболических стероидов.

Отмечается, что нынешнее отстранение, вступившее в силу 17 декабря, является временной мерой до вынесения окончательного решения по делу, а также что у итальянца есть право запросить вскрытие пробы Б.

Янноне выступает в MotoGP c 2013 года. В его активе одна победа — на Гран-при Австрии 2016 года, которую он одержал, выступая за заводскую команду Ducati. Он поднимался на подиум 11 раз в составе Ducati, ещё четыре — выступая за Suzuki.

Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году, несмотря на решение WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить