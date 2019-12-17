Гонщика MotoGP дисквалифицировали за допинг

Итальянский мотогонщик Андреа Янноне, выступавший в MotoGP в сезоне 2019 года за итальянскую команду Aprilia, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации (FIM), в допинг-пробе 30-летнего гонщика, взятой во время Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболических стероидов.

Отмечается, что нынешнее отстранение, вступившее в силу 17 декабря, является временной мерой до вынесения окончательного решения по делу, а также что у итальянца есть право запросить вскрытие пробы Б.

Янноне выступает в MotoGP c 2013 года. В его активе одна победа — на Гран-при Австрии 2016 года, которую он одержал, выступая за заводскую команду Ducati. Он поднимался на подиум 11 раз в составе Ducati, ещё четыре — выступая за Suzuki.

Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году, несмотря на решение WADA.