Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от соревнований

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от официальных соревнований.

«Здесь всё не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна всё сделать идеально, так, как поставлено», — заявила Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Она также добавила, что во время предстоящих шоу, помимо сольных номеров, она также будет кататься в паре.

Ранее Татьяна Навка рассказала, как Загитова согласилась принять участие в её ледовом шоу.