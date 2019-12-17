Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от соревнований
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«Здесь всё не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна всё сделать идеально, так, как поставлено», — заявила Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».
Она также добавила, что во время предстоящих шоу, помимо сольных номеров, она также будет кататься в паре.
Ранее Татьяна Навка рассказала, как Загитова согласилась принять участие в её ледовом шоу.