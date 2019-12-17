Навка рассказала, как Загитова согласилась принять участие в её ледовом шоу

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале о том, как уговорила олимпийскую чемпионку Алину Загитову принять участие своём ледовом шоу.

«У Алины даже шансов не было подумать о каком-то другом шоу. Только на нашу «Спящую красавицу». Тем более, название говорит само за себя. В этой сказке девочка в 16 лет засыпает вечным сном. И у меня даже мыслей не было, кого другого приглашать. Я счастлива, что вся команда — ЗагитоваТим и ТутберидзеТим — не раздумывая дали согласие прямо сразу же. Для меня это удача», — сказала Навка ведущему Ивану Урганту.

Сама олимпийская чемпионка заявила, что рада принять участие в шоу и получить новый опыт.

Ранее сообщалось, что Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант».