Туктамышева рассказала о своём любимом способе поднятия настроения

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём любимом способе поднятия настроения.
Туктамышева рассказала о своём любимом способе поднятия настроения
  • РИА Новости

«Я люблю принимать ванную и делать маски, такие девчачьи радости. Послушать приятную музыку или посмотреть хороший фильм, посмеяться с сестрой, как мы это делаем. Обычно это помогает развеяться и закончить день на хорошей ноте», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Следующим стартом для 23-летней фигуристки станет чемпионат России, который пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

В нынешнем сезоне Туктамышева победила на «Челленджере» Golden Spin of Zagreb, заняла второе место на Finlandia Trophy, а также третьи места на этапах серии Гран-при в США и Китае.

Ранее сообщалось, что Туктамышева стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.

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