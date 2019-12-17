Леброн Джеймс не уверен, что ему удастся сыграть со своим сыном в НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил шансы того, что ему удастся выйти на площадку вместе со своим сыном.

«Мы с Бронни можем стать первым дуэтом отец — сын, которые сыграли в матче НБА вместе? С учётом того, как моё тело чувствует себя сейчас, после игры, вряд ли. Вообще без шансов», — приводит слова Джеймса The Score.

Отметив, что его предыдущая реплика была не на полном серьёзе, звёздный форвард всё же не исключил, что ему удастся сыграть с сыном.

«Если не будет проблем со здоровьем, посмотрим. Но, как ни крути, нет никакой гарантии, что мой сын достигнет этого уровня», — добавил 34-летний баскетболист.

15-летний Леброн Джеймс — младший в настоящее время играет в команде школы города Сьерра-Каньон и окрестностей Лос-Анджелеса.

Ранее Джеймс рассказал, кем мечтал стать в детстве.