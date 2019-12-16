Леброн Джеймс рассказал, кем мечтал стать в детстве

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, кем он мечтал стать в детстве.
Леброн Джеймс рассказал, кем мечтал стать в детстве
  • Reuters

«Я хотел стать рэпером. Но это оказалось слишком сложно для меня. Слова как будто приходили ко мне в голову и хотели выйти. Потом я захотел стать актёром. Я хотел быть Принцем из Беверли-Хиллз», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

34-летний форвард является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным самым MVP финала НБА, четырёхкратным MVP сезона НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата. Он 12 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА, 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд, где трижды признавался самым ценным игроком. Джеймс был выбран «Кливлендом» на драфте 2003 года под общим первым номером. На протяжении карьер помимо «Лейкерс» и «Кавальерс» он играл за «Майами Хит».

Джеймс также является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, а также бронзовым призёром чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Лука Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико.

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