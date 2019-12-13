Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико
- Reuters
Дончич, оформив трипл-дабл из 41 очка, 12 подборов и 11 ассистов, стал первым в истории НБА игроком, которому удалось подобное достижение в матче, состоявшемся за пределами США и Канады.
20-летний защитник также стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось сделать более одного трипл-дабла с 40 очками до наступления 21-летнего возраста.
Встреча, прошедшая в Мехико, завершилась со счётом 122:111 в пользу «Далласа».
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» победил «Кливленд» в НБА.