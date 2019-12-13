Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико

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Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил два рекорда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в вынесенном матче с «Детройт Пистонс», прошедшем в Мехико.
Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико
  • Reuters

Дончич, оформив трипл-дабл из 41 очка, 12 подборов и 11 ассистов, стал первым в истории НБА игроком, которому удалось подобное достижение в матче, состоявшемся за пределами США и Канады.

20-летний защитник также стал первым баскетболистом в истории лиги, которому удалось сделать более одного трипл-дабла с 40 очками до наступления 21-летнего возраста.

Встреча, прошедшая в Мехико, завершилась со счётом 122:111 в пользу «Далласа».

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» победил «Кливленд» в НБА.

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