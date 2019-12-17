«Даллас» прервал 18-матчевую победную серию «Милуоки» в НБА

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«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» прервал 18-матчевую победную серию «Милуоки» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 120:116 в пользу гостей.

В составе «Бакс» дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов в свой актив записал Яннис Адетокунбо. Ещё 17 очков команде принёс Кайл Корвер.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Сет Карри записал в свой актив 26 очков. Лука Дончич из-за повреждения участия в матче не принимал.

Таким образом, «Маверикс» прервали 18-матчевую серию побед «Бакс» в НБА.

В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» проиграл «Вашингтон Уизардс» (119:133), «Торонто Рэпторс» взял верх над «Кливленд Кавальерс» (133:113), «Оклахома-Сити Тандер» победил «Чикаго Буллз» (109:106), «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Майами Хит» (118:111), «Хьюстон Рокетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (109:107) а «Финикс Санз» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:111).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд НБА.

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