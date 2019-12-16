Игроки «Лейкерс» Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НБА.
В матче регулярного чемпионата с «Атланта Хоукс» Джеймс набрал 32 очка, а Дэвис записал в свой актив 27 очков.
Таким образом, за 15 выездных игр текущего сезона Леброн набрал уже 403 очка, а Дэвис — 401. Это первый случай в истории лиги, когда два одноклубника набрали более 400 очков каждый за 15 первых гостевых встреч сезона.
«Лейкерс» обыграл «Атланту» со счётом 101:96.
Ранее Джеймс рассказал, кем мечтал стать в детстве.