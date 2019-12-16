Игроки «Лейкерс» Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В матче регулярного чемпионата с «Атланта Хоукс» Джеймс набрал 32 очка, а Дэвис записал в свой актив 27 очков.

Таким образом, за 15 выездных игр текущего сезона Леброн набрал уже 403 очка, а Дэвис — 401. Это первый случай в истории лиги, когда два одноклубника набрали более 400 очков каждый за 15 первых гостевых встреч сезона.

«Лейкерс» обыграл «Атланту» со счётом 101:96.

Ранее Джеймс рассказал, кем мечтал стать в детстве.