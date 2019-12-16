Лыжник Клебо пропустит этап КМ в Словении

Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Йоханнес Хёсфлот Клебо не попал в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в словенской Планице.

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Об этом сообщает skiforbundet. Норвежец досрочно закончил прошлый этап Кубка мира в Давосе, пропустив индивидуальную гонку. Этап Кубка мира в Планице пройдёт с 21 по 22 декабря. Ранее лыжник Устюгов поблагодарил своих хейтеров.