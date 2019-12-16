Лыжник Клебо пропустит этап КМ в Словении
Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Йоханнес Хёсфлот Клебо не попал в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в словенской Планице.
- © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Об этом сообщает skiforbundet. Норвежец досрочно закончил прошлый этап Кубка мира в Давосе, пропустив индивидуальную гонку.
Этап Кубка мира в Планице пройдёт с 21 по 22 декабря.
Ранее лыжник Устюгов поблагодарил своих хейтеров.
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