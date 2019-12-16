Лыжник Клебо пропустит этап КМ в Словении

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Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Йоханнес Хёсфлот Клебо не попал в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в словенской Планице.
Лыжник Клебо пропустит этап КМ в Словении
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает skiforbundet. Норвежец досрочно закончил прошлый этап Кубка мира в Давосе, пропустив индивидуальную гонку.

Этап Кубка мира в Планице пройдёт с 21 по 22 декабря.

Ранее лыжник Устюгов поблагодарил своих хейтеров.

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