Лыжник Устюгов поблагодарил своих хейтеров

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Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал завоевание им серебряной медали в гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Лыжник Устюгов поблагодарил своих хейтеров
  • РИА Новости

«Сегодняшняя гонка прошла почти идеально. Были кое-какие проблемы, буду работать над ними. Я очень рад сегодня заехать на подиум. Всем спасибо, что болеете, переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, что гоните на меня, это приятно, что я ещё кому-то нужен», — сказал Устюгов в видеоролике, который он опубликовал в своём Instagram.

Для 27-летнего россиянина серебряная медаль в гонке на 15 км в Давосе стала первой наградой на Кубке мира в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе. 

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