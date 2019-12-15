Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе
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- РИА Новости
Йохауг преодолела дистанцию за 25:02,7. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг, третьей стала представительница США Джессика Диггинс.
Российские спортсменки не сумели войти в первую десятку. Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Смирнова, финишировавшая на 15-м месте. Наталья Непряева стала 17-й.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии.