Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей классической гонки с раздельным стартом на 10 км, которая состоялась на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

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РИА Новости

Йохауг преодолела дистанцию за 25:02,7. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг, третьей стала представительница США Джессика Диггинс. Российские спортсменки не сумели войти в первую десятку. Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Смирнова, финишировавшая на 15-м месте. Наталья Непряева стала 17-й. Ранее сообщалось, что биатлонистка Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии.