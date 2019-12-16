Дегтярёв считает, что спортсмены с допинговым прошлым не должны занимать должности во власти

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал о своём отношении к спортсменам с допинговым прошлым в органах власти.

«Я поддерживаю идею, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не имели права занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пускай занимаются где-нибудь в другом месте. В Госдуме нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру и машину за победы, а затем оказалось, что ты допингер, то будь добр, верни всё это», — цитирует РИА Новости Дегтярёва.

Ранее Дегтярёв назвал смешной идею проведения альтернативных соревнований вместо ОИ.