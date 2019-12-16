В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы
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В результате жеребьёвки определились следующие пары:
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);
«Спортинг» (Португалия) — «Истамбул Башакшехир» (Турция);
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);
«АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария);
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания);
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «ЛАСК» (Австрия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);
«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия);
«Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция);
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).
Российские клубы ЦСКА и «Краснодар» не смогли выйти из группы.
Финал Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в польском Гданьске. Действующим победителем турнира является «Челси».
Ранее состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.