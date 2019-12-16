В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

В результате жеребьёвки определились следующие пары:

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) — «Истамбул Башакшехир» (Турция);

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария);

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания);

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «ЛАСК» (Австрия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);

«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия);

«Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция);

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).

Российские клубы ЦСКА и «Краснодар» не смогли выйти из группы.

Финал Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в польском Гданьске. Действующим победителем турнира является «Челси».

Ранее состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.