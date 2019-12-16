Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Результаты жеребьёвки:

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — ПСЖ (Франция);

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Аталанта» (Италия) — Валенсия (Испания);

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);

«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Российские команды «Локомотив» и «Зенит» не смогли выйти из групп и покинули ЛЧ.

Финал турнира состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Действующим победителем главного клубного турнира Старого Света является «Ливерпуль».

Ранее Игорь Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках.