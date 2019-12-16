Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
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Результаты жеребьёвки:
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — ПСЖ (Франция);
«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Аталанта» (Италия) — Валенсия (Испания);
«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);
«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);
«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);
«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).
Российские команды «Локомотив» и «Зенит» не смогли выйти из групп и покинули ЛЧ.
Финал турнира состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Действующим победителем главного клубного турнира Старого Света является «Ливерпуль».
Ранее Игорь Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках.