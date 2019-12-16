Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.

«Проще всего посмотреть на физическое состояние игроков. Получается, что нашим клубам сложно играть два раза в неделю. Причина в этом. Я проходил это вместе с «Краснодаром», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для выступлений в Лиге чемпионов или Лиге Европы необходима серьёзная и постоянная ротация трёх-четырёх игроков, а у российских команд на данный момент этого нет.

«Нельзя поменять три-четыре позиции и не потерять в качестве», — добавил Шалимов.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.

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