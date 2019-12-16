Игнашевич: переход на систему «осень — весна» стимулировал рост инфраструктуры в России

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Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что переход чемпионата России на систему «осень — весна» стимулировал рост инфраструктуры.
Игнашевич: переход на систему «осень — весна» стимулировал рост инфраструктуры в России
  • РИА Новости

«Я считаю, что переход на систему «осень — весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у неё тоже есть», — цитирует Игнашевича газета «Известия».

При этом он считает, что в России необходимо строить стадионы с раздвигающейся крышей, как «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«И в этом бы было наше спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли», — добавил Игнашевич.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею вернуть систему «весна — осень» в чемпионате России.

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