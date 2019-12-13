Червиченко оценил идею вернуть систему «весна — осень» в чемпионате России
- РИА Новости
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«На мой взгляд, никакой связи между неудачными выступлениями российских команд в еврокубках и системой проведения чемпионата «осень — весна» нет. Другое дело, что не очень хорошо, когда между двумя частями чемпионата есть четырёхмесячный перерыв», — заявил он.
По его словам, получается, что в одной части одна команда, а после перерыва она совершенно другая.
Как считает Червиченко, правильнее было бы проводить чемпионат по системе «весна — осень», но в своё время большинство клубов решило, что иначе будет удобнее.
В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.
Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд в беседе с Inforeactor оценил выступление российских клубов в еврокубках.