Червиченко оценил идею вернуть систему «весна — осень» в чемпионате России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал идею вернуть систему «весна — осень» в чемпионате России.

«На мой взгляд, никакой связи между неудачными выступлениями российских команд в еврокубках и системой проведения чемпионата «осень — весна» нет. Другое дело, что не очень хорошо, когда между двумя частями чемпионата есть четырёхмесячный перерыв», — заявил он.

По его словам, получается, что в одной части одна команда, а после перерыва она совершенно другая.

Как считает Червиченко, правильнее было бы проводить чемпионат по системе «весна — осень», но в своё время большинство клубов решило, что иначе будет удобнее.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.

Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд в беседе с Inforeactor оценил выступление российских клубов в еврокубках.