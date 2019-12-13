Мастер спорта СССР оценил выступление российских клубов в еврокубках

Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд в беседе с Inforeactor оценил выступление российских клубов в еврокубках.

«У наших футболистов не хватает мастерства. Можно сколько угодно говорить о тактических, стратегических схемах, но когда клубы из России играют в Европе, разница ощущается сразу», — заявил он.

Как считает эксперт, по итогам группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы нельзя упрекнуть только московский «Локомотив», который боролся и пытался показать себя.

Рейнгольд выразил сожаление, что клубу пока не хватает игроков, способных решить задачу выхода в плей-офф ЛЧ.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН давал прогноз на матч «Атлетико» — «Локомотив» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.