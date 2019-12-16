Шалимов: нет смысла возвращать систему «весна — осень»
- РИА Новости
«Сейчас нет смысла возвращать всё назад. И говорить об этом тоже. Да, у второй лиги проблемы. В ФНЛ более-менее нормально. Если мы говорим о каких-то плюсах — чемпионат начинается на хороших полях и заканчивается», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».
При этом он признал, что в ПФЛ (третьем по силе российском дивизионе) действительно «вымирают» команды.
«Но я сейчас ничего не трогал бы, потому что об этом надо было думать раньше. А если ты сделал шаг — назад идти не надо. Обещали всем манежи, условия во второй лиге. Но этого не случилось. Может, нужно на это обратить внимание», — добавил Шалимов.
В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.
Ранее Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках.