Шалимов: нет смысла возвращать систему «весна — осень»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение, что нет смысла возвращать в чемпионат России систему «весна — осень».

«Сейчас нет смысла возвращать всё назад. И говорить об этом тоже. Да, у второй лиги проблемы. В ФНЛ более-менее нормально. Если мы говорим о каких-то плюсах — чемпионат начинается на хороших полях и заканчивается», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».

При этом он признал, что в ПФЛ (третьем по силе российском дивизионе) действительно «вымирают» команды.

«Но я сейчас ничего не трогал бы, потому что об этом надо было думать раньше. А если ты сделал шаг — назад идти не надо. Обещали всем манежи, условия во второй лиге. Но этого не случилось. Может, нужно на это обратить внимание», — добавил Шалимов.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков.

Ранее Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках.