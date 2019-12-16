Гол Зыкова помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась в пользу хозяев — 6:3.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Макс Пасиоретти, а также отличились Ник Холден, Валентин Зыков, Джонатан Маршессо и Марк Стоун. Гости ответили голами Элиаса Петтерссона, Брока Бёзера и Джейка Виртанена.

Для россиянина Зыкова гол в минувшем матче стал первым в сезоне.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Кэнакс» встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее «Филадельфия Флайерз» уступила «Виннипег Джетс» в НХЛ, несмотря на результативный пас Ивана Проворова.