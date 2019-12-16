«Филадельфия» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативный пас Проворова

«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Джетс» отличились Николай Элерс, Лука Сбиса, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Логан Шоу, Патрик Лайне и Кайл Коннор. У гостей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Джеймс ван Римсдайк и Шейн Гостисбер.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Виннипег» встретится с «Каролина Харрикейнз».

Ранее передача Николая Прохоркина помогла «Лос-Анджелес Кингз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.