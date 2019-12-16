«Филадельфия» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативный пас Проворова

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативный пас Проворова
  • © Reuters

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Джетс» отличились Николай Элерс, Лука Сбиса, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Логан Шоу, Патрик Лайне и Кайл Коннор. У гостей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Джеймс ван Римсдайк и Шейн Гостисбер.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Виннипег» встретится с «Каролина Харрикейнз».

Ранее передача Николая Прохоркина помогла «Лос-Анджелес Кингз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить