«Филадельфия» уступила «Виннипегу» в НХЛ, несмотря на результативный пас Проворова
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Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе «Джетс» отличились Николай Элерс, Лука Сбиса, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Логан Шоу, Патрик Лайне и Кайл Коннор. У гостей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Джеймс ван Римсдайк и Шейн Гостисбер.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Виннипег» встретится с «Каролина Харрикейнз».
Ранее передача Николая Прохоркина помогла «Лос-Анджелес Кингз» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.