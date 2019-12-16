Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» победить «Детройт» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одолел «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе «Кингз» дубль оформил Анже Копитар, а также по разу отличились Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. Хозяева ответили голами Филипа Задины и Мэдисона Боуи.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Ред Уингз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ.