«Вильярреал» прервал безвыигрышную серию в Примере, победив «Севилью»

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«Вильярреал» одержал победу над «Севильей» в матче 17-го тура испанской Примеры.
«Вильярреал» прервал безвыигрышную серию в Примере, победив «Севилью»
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Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Вильярреалу», таким образом прервавшему безвыигрышную серию из шести матчей, принесли голы Рауля Альбиоля и Карла Токо Экамби, забивших на 13-й и 74-й минутах.

«Севилья» ответила голом Мунира Эль-Хаддади.

Такой результат позволил «Вильярреалу», набрав 22 очка, подняться на 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» с 31 очком осталась третьей.

Ранее сообщалось, что «Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике.

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