Тарьей Бё прокомментировал санкции WADA в отношении России

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Российский биатлон важен для всех зрителей. Должны ли ваши спортсмены участвовать в Кубке мира? Для меня это слишком сложный вопрос, определённого мнения у меня нет», — заявил Бё в эфире «Матч ТВ».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв назвал политическим запрет российским спортсменам выступать под своим флагом.