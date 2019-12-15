Каменский: сборная России на Кубке Первого канала прибавляла от матча к матчу

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«От Кубка Первого канала мы всегда ждём победы, но, к сожалению, на этот раз выиграть турнир не удалось. Вообще, сборная России от матча к матчу прибавляла. Со шведами мы прозевали первый период, с чехами — второй, а вот с финнами одинаково сконцентрированно провели все шестьдесят минут. В заключительном матче сыграли здорово. Очень понравилась наша первая тройка Шипачёв — Капризов — Григоренко. Понравился и Сорокин, его игра придала уверенность защитникам», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала, пропустив команду Швеции.

Ранее сообщалось, что Капризов назван лучшим игроком Кубка Первого канала.