Устюгов стал вторым в гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Давосе
- © Tomi Hänninen/Newspix24
- globallookpress.com
В гонке с раздельным стартом Устюгов уступил на 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру, который одержал победу. Третьим к финишу пришёл швейцарец Дарио Колонья.
Также в топ-10 попали ещё двое российских лыжников. Денис Спицов занял шестое место, а Александр Большунов финишировал седьмым.
Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе.