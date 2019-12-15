Устюгов стал вторым в гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Давосе

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Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Давосе.
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Давосе
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

В гонке с раздельным стартом Устюгов уступил на 19 секунд норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру, который одержал победу. Третьим к финишу пришёл швейцарец Дарио Колонья.

Также в топ-10 попали ещё двое российских лыжников. Денис Спицов занял шестое место, а Александр Большунов финишировал седьмым.

Ранее сообщалось, что Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Давосе. 

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