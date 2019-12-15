Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о повреждении российского нападающего команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй в следующем матче — во вторник», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Россиянин получил повреждение на девятой минуте второго периода после заблокированного броска от защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.

Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа, и в третьем периоде игрок уже не вышел на лёд.

Ранее сообщалось, что передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ.