Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова
- Reuters
«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй в следующем матче — во вторник», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Россиянин получил повреждение на девятой минуте второго периода после заблокированного броска от защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.
Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа, и в третьем периоде игрок уже не вышел на лёд.
Ранее сообщалось, что передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ.