Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о повреждении российского нападающего команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова
  • Reuters

«Пока мне сказать о Никите нечего, всё зависит от врачей. Надеемся, что он вернётся в строй в следующем матче — во вторник», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Россиянин получил повреждение на девятой минуте второго периода после заблокированного броска от защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона. 

Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа, и в третьем периоде игрок уже не вышел на лёд.

Ранее сообщалось, что передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ.

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