Передачи Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Никлас Бекстрём, Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши и Том Уилсон. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Ян Рутта.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной результативной передаче. Их соотечественник Никита Кучеров, выступающий за «Лайтнинг», также сделал результативный пас.

Ранее сообщалось, что Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном».