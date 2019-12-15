Передачи Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Никлас Бекстрём, Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши и Том Уилсон. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Ян Рутта.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной результативной передаче. Их соотечественник Никита Кучеров, выступающий за «Лайтнинг», также сделал результативный пас.

Ранее сообщалось, что Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном».

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