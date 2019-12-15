Два очка Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в НХЛ

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Старз» отличились Блейк Комо, Роопе Хинц, Джейми Олексяк и Эндрю Кольяно. У хозяев голом ответил Остин Уотсон.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Предаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.