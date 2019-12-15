Два очка Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в НХЛ

Короткая ссылка
«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Старз» отличились Блейк Комо, Роопе Хинц, Джейми Олексяк и Эндрю Кольяно. У хозяев голом ответил Остин Уотсон.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Предаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что передачи Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить