Скончался один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков

Один из лучших хоккеистов в истории Белоруссии Владимир Цыплаков умер в возрасте 50 лет.

Уроженец российской Инты начал карьеру в 1985 году в ярославском «Торпедо», но через два года перешёл в минское «Динамо», в составе которого за пять сезонов провел 190 матчей и забросил 39 шайб. В НХЛ Цыплаков выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз». В 2001 году нападающий вернулся из-за океана и подписал контракт с «Ак Барсом», с которым получил серебряную и бронзовую медали чемпионата России. В 2004 году Цыплаков перебрался в московский ЦСКА, а в 2005-м завершил карьеру в составе минской «Юности».

В составе молодежной сборной СССР хоккеист в 1989 году выиграл золото первенства мира. С национальной командой Белоруссии он шесть раз съездил на мировой чемпионат и дважды — на Олимпийские игры.

В качестве тренера он работал ассистентом наставников национальной и молодежной сборных Белоруссии и минского "Динамо", омского "Авангарда", череповецкой "Северстали", челябинского "Трактора", возглавлял юниорскую и студенческую сборные Белоруссии, нижнекамский "Нефтехимик" и солигорский "Шахтер".

Ранее сообщалось, что 14 декабря на 86-м году жизни скончался олимпийский чемпион Мельбурна-1956 по футболу Юрий Беляев.