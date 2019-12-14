Умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.

Об этом говорится на странице футбольного клуба ЦСКА в Twitter.

«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — указывается в заявлении.

Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста pic.twitter.com/87JyBAQ3C8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет.