Умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев

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Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев
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Об этом говорится на странице футбольного клуба ЦСКА в Twitter.

«Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Василенко скончался в возрасте 43 лет.

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