Жирков: спортсменам сложно показать результат без гимна и флага

Игрок петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете для отечественных спортсменов выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом.

В случае отбора на чемпионат мира по футболу — 2022 российским игрокам придётся ехать в Катар в нейтральном статусе.

«Это слишком серьезно решение, к футболу, к спорту в России. Но на чемпионат мира в Катар еще нужно выйти. Без гимна и флага — в моей карьере такого не было. Был нейтральный флаг на Олимпиаде, но сложно спортсменам показывать результат, когда есть такие проблемы», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года».