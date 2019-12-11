Футболист «Зенита» Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»

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Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков назван обладателем премии имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова «Джентльмен года», которая вручается с 1994 года.
Футболист «Зенита» Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что в голосовании болельщиков победителем стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, в то время как Жирков занял лишь третье место, пропустив вперёд также Марио Фернандеса из ЦСКА.

Тем не менее окончательное решение принимало авторитетное жюри из ветеранов футбола, предыдущих обладателей награды и представителей прессы.

Ранее Артём Дзюба одним словом прокомментировал вылет «Зенита» из еврокубков.

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