Сноубордист из России взял бронзу на этапе КМ в Италии

Российский сноубордист Игорь Слуев завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира на итальянском курорте Кортина д’Ампеццо.

В заезде за третье место наш соотечественник опередил австрийца Лукаса Матиаса. Другой россиянин Дмитрий Логинов не сумел преодолеть стадию 1/8 финала и классифицировался 15-м. Он уступил будущему победителю Роланду Фишналлеру из Италии. Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Вайлд завершил борьбу уже в квалификации, он 19-й в итоговом протоколе.

Ранее супруга Вайлда, чемпионка мира — 2011 Алёна Заварзина рассказала, как принимала решение о завершении карьеры.