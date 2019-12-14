Тренер сборной Чехии по хоккею прокомментировал санкции WADA в отношении России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Тренер сборной Чехии по хоккею прокомментировал санкции WADA в отношении России
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«На прошлом чемпионате мира ваш игрок тоже попался на допинге. Мне тяжело говорить на эту тему, я не знаю деталей и причин. Но если кто-то за этим следит, то это не просто так. Мы верим, что политика никак не относится к этому, спорт есть спорт», — приводит слова Ржиги ТАСС.

После чемпионата мира 2019 года форвард сборной России Евгений Кузнецов был дисквалифицирован за кокаин.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить