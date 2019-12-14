Тренер сборной Чехии по хоккею прокомментировал санкции WADA в отношении России

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«На прошлом чемпионате мира ваш игрок тоже попался на допинге. Мне тяжело говорить на эту тему, я не знаю деталей и причин. Но если кто-то за этим следит, то это не просто так. Мы верим, что политика никак не относится к этому, спорт есть спорт», — приводит слова Ржиги ТАСС.

После чемпионата мира 2019 года форвард сборной России Евгений Кузнецов был дисквалифицирован за кокаин.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA.