Определилась первая пара полуфиналистов клубного ЧМ по футболу

Короткая ссылка
Аравийский «Аль-Хиляль» пробился в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.
Определилась первая пара полуфиналистов клубного ЧМ по футболу
  • @fifacom
  • Twitter

В четвертьфинале «Аль-Хиляль», являющийся действующим победителем азиатской Лиги чемпионов, одержал победу над тунисским «Эсперансом» со счётом 1:0.

В полуфинале соперником «Аль-Хиляля» станет победитель Кубка Либертадорес — бразильский «Фламенго».

В другом полуфинале действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Монтеррей» — «Аль-Садд».

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена подать в суд на Блаттера и Платини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить