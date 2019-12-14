Определилась первая пара полуфиналистов клубного ЧМ по футболу
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В четвертьфинале «Аль-Хиляль», являющийся действующим победителем азиатской Лиги чемпионов, одержал победу над тунисским «Эсперансом» со счётом 1:0.
В полуфинале соперником «Аль-Хиляля» станет победитель Кубка Либертадорес — бразильский «Фламенго».
В другом полуфинале действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Монтеррей» — «Аль-Садд».
Ранее сообщалось, что ФИФА намерена подать в суд на Блаттера и Платини.