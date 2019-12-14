Третьяк считает, что сборной России по хоккею надо поработать над ошибками

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после победы национальной команды над сборной Чехии на Кубке Первого канала заявил, что российским хоккеистам нужно поработать над своими ошибками.

«Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это всё наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо ещё работать, конечно. Да, много пропускаем. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать. Вратарь — это полкоманды», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России по буллитам обыграла Чехию со счётом 4:3. Для российской команды это была первая победа в двух матчах на Кубке Первого канала и всего вторая в нынешнем сезоне Еврохоккейтура, притом что за пять матчей команда пропустила 18 шайб.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией.