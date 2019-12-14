Третьяк считает, что сборной России по хоккею надо поработать над ошибками

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после победы национальной команды над сборной Чехии на Кубке Первого канала заявил, что российским хоккеистам нужно поработать над своими ошибками.
Третьяк считает, что сборной России по хоккею надо поработать над ошибками
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это всё наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо ещё работать, конечно. Да, много пропускаем. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать. Вратарь — это полкоманды», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России по буллитам обыграла Чехию со счётом 4:3. Для российской команды это была первая победа в двух матчах на Кубке Первого канала и всего вторая в нынешнем сезоне Еврохоккейтура, притом что за пять матчей команда пропустила 18 шайб.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить