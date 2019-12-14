Третьяк считает, что сборной России по хоккею надо поработать над ошибками
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это всё наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо ещё работать, конечно. Да, много пропускаем. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать. Вратарь — это полкоманды», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Сборная России по буллитам обыграла Чехию со счётом 4:3. Для российской команды это была первая победа в двух матчах на Кубке Первого канала и всего вторая в нынешнем сезоне Еврохоккейтура, притом что за пять матчей команда пропустила 18 шайб.
Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией.