Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией
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«Имея преимущество, неправильно сыграли в начале второго периода. Не выполнили план на игру. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи», — приводит слова Кудашова ТАСС.
Он отметил, что его также беспокоят ошибки в обороне.
«Были моменты, когда наши защитники не успевали. Системность была немножко нарушена», — добавил специалист.
В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится 15 декабря в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».
Ранее сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала.