Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

«Имея преимущество, неправильно сыграли в начале второго периода. Не выполнили план на игру. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Он отметил, что его также беспокоят ошибки в обороне.

«Были моменты, когда наши защитники не успевали. Системность была немножко нарушена», — добавил специалист.

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится 15 декабря в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

Ранее сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала.