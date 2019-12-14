Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли два гола Мохамеда Салаха, отличившегося на 38-й и 90-й минутах.

Таким образом, «Ливерпуль», одержавший восьмую победу подряд, продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая теперь насчитывает рекордные в истории клуба 34 матча.

Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 49 очков, и опережают ближайшего преследователя — «Лестер Сити», у которого есть игра в запасе, — на 11 очков.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем».