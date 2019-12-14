Логинов: бороться можно было только за серебро, потому что Бё не промахивался

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Логинов: бороться можно было только за серебро, потому что Бё не промахивался
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату. Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты», — приводит слова Логинова ТАСС.

Российский биатлонист, так же как и Йоханнес Бё, без промахов отстрелялся на всех четырёх огневых рубежах, но в итоге отставание от норвежца на финише составило 33,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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