Логинов: бороться можно было только за серебро, потому что Бё не промахивался
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«Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату. Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты», — приводит слова Логинова ТАСС.
Российский биатлонист, так же как и Йоханнес Бё, без промахов отстрелялся на всех четырёх огневых рубежах, но в итоге отставание от норвежца на финише составило 33,5 секунды.
Ранее сообщалось, что Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.