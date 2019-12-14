Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на второй матч Кубка Первого канала с Чехией.

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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала в Twitter следующий состав: Илья Сорокин (Александр Самонов); Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачёв — Кирилл Капризов; Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семёнов — Антон Бурдасов; Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Ал. Ткачёв — Владимир Эд. Ткачёв — Никита Сошников; Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов. Встреча пройдёт в Москве в 15:00 мск. Ранее сборная Финляндии по хоккею разгромила Швецию на Кубке Первого канала.