Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией
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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала в Twitter следующий состав:
Илья Сорокин (Александр Самонов);
Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачёв — Кирилл Капризов;
Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семёнов — Антон Бурдасов;
Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Ал. Ткачёв — Владимир Эд. Ткачёв — Никита Сошников;
Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов.
Встреча пройдёт в Москве в 15:00 мск.
Ранее сборная Финляндии по хоккею разгромила Швецию на Кубке Первого канала.