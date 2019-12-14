Сборная Финляндии по хоккею разгромила Швецию на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии одержала крупную победу над Швецией в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:1.

В составе суоми отличились Ессе Пульюярви, Ере Карьялайнен, Миро Аалтонен, Валттери Пуустинен и Франс Туохимаа. У шведов единственную шайбу забросил Даниэль Бродин.

Таким образом, финны набрали четыре очка и вышли на первое место Кубка Первого канала. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке.

В заключительном матче турнира Финляндия сыграет с Россией, а Швеция встретится с Чехией.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил игру сборной России в Еврохоккейтуре.