Каменский оценил игру сборной России в Еврохоккейтуре
- РИА Новости
«Прозевали начало матча, пропустили сразу два гола. А потом играли здорово. Чуть-чуть не спасли матч, чуть не хватило времени. Но в целом сборная играла здорово», — сказал он.
По мнению Каменского, недавнее решение WADA об отстранении России от международных соревнований не могло повлиять на хоккеистов в этом матче.
Как пояснил эксперт, профессионалы выходят на игру и думают только о ней.
«Эти два фактора никак нельзя соединить. Наша сборная претендует на самые высокие места», — добавил он.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче Кубка Первого канала с командой Швеции (3:4).