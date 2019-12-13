Каменский оценил игру сборной России в Еврохоккейтуре

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в беседе с НСН оценил игру сборной России в Еврохоккейтуре, в том числе её поражение от Швеции в рамках Кубка Первого канала.

«Прозевали начало матча, пропустили сразу два гола. А потом играли здорово. Чуть-чуть не спасли матч, чуть не хватило времени. Но в целом сборная играла здорово», — сказал он.

По мнению Каменского, недавнее решение WADA об отстранении России от международных соревнований не могло повлиять на хоккеистов в этом матче.

Как пояснил эксперт, профессионалы выходят на игру и думают только о ней.

«Эти два фактора никак нельзя соединить. Наша сборная претендует на самые высокие места», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче Кубка Первого канала с командой Швеции (3:4).