Кудашов назвал плохую реализацию причиной поражения от Швеции
- РИА Новости
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«Начало матча получилось очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, потому начало немного провалили и пропустили несколько контратак. Считаю, со второго периода взяли игру в свои руки. Реализация моментов немного хромала. Их, как и бросков, было достаточно, однако забили всего три гола», — сказал Кудашов после матча.
Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведёт против команды Чехии 14 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала.