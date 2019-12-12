Кудашов назвал плохую реализацию причиной поражения от Швеции

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче Кубка Первого канала с командой Швеции (3:4).
Кудашов назвал плохую реализацию причиной поражения от Швеции
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Начало матча получилось очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, потому начало немного провалили и пропустили несколько контратак. Считаю, со второго периода взяли игру в свои руки. Реализация моментов немного хромала. Их, как и бросков, было достаточно, однако забили всего три гола», — сказал Кудашов после матча.

Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведёт против команды Чехии 14 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала.

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