Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала

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Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка Первого канала команде Швеции.
Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой шведской команды со счётом 4:3.

В составе сборной России забрасывали Кирилл Капризов (дважды) и Вадим Шипачёв. У шведской команды результативными оказались броски Андре Петерссона, Даниэля Бродина, Мальте Стрёмвалля и Даниэля Заара.

Следующий матч турнира сборная России проведёт 14 декабря с командой Чехии.

RT вёл текстовую трансляцию поединка.

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