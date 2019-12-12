Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой шведской команды со счётом 4:3.
В составе сборной России забрасывали Кирилл Капризов (дважды) и Вадим Шипачёв. У шведской команды результативными оказались броски Андре Петерссона, Даниэля Бродина, Мальте Стрёмвалля и Даниэля Заара.
Следующий матч турнира сборная России проведёт 14 декабря с командой Чехии.
RT вёл текстовую трансляцию поединка.