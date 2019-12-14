UFC официально подтвердил бой Нурмагомедова с Фергюсоном
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«Официально. Орёл возвращается в октагон в апреле», — говорится в Instagram-аккаунте UFC.
Бой состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон в своём последнем бою техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.
На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трёх неудачах.
Ранее Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Фергюсоном.