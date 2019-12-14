UFC официально подтвердил бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о поединке между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Официально. Орёл возвращается в октагон в апреле», — говорится в Instagram-аккаунте UFC.

Бой состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон в своём последнем бою техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трёх неудачах.

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Фергюсоном.