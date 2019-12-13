Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Фергюсоном
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«В UFC хотели провести пресс-конференцию в конце декабря, у меня не получилось. Теперь переигрываем на середину — конец января», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.
Поединок с Фергюсоном назначен на 18 апреля 2020 года и пройдёт в Нью-Йорке. Этот бой станет для россиянина уже третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой провести бой с Фергюсоном.
Ранее Нурмагомедов рассказал, когда начнёт усиленную подготовку к бою с Фергюсоном.