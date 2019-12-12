Нурмагомедов рассказал, когда начнёт усиленную подготовку к бою с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда начнётся усиленная часть подготовки к бою с американцем Тони Фергюсоном.

«Чтобы распределить равномерно нагрузки, мы начнём с января 100 дней усиленных тренировок»,— приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

В активе 31-летнего российского бойца 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Поединок с Фергюсоном назначен на 18 апреля 2020 года и пройдёт в Нью-Йорке. Этот бой станет для россиянина уже третьей защитой чемпионского титула, и пятой попыткой провести бой с Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов ответил на вопрос об ориентировочных сроках завершения карьеры.