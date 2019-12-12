Нурмагомедов: до пенсии мне далеко

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос об ориентировочных сроках завершения карьеры.
Нурмагомедов: до пенсии мне далеко
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«Пока у нас нет такого плана, когда именно мы закончим. Я себя чувствую хорошо, мне 31, для боёв это хороший возраст. До пенсии мне далеко, но это не за горами точно», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

В активе российского бойца 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. С апреля 2018 года он владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе, и уже дважды провёл успешную защиту пояса — победив Конора Магрегора и Дастина Порье. Следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон. Бой назначен на 18 апреля 2020 года и пройдёт в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.

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